Son Dakika Haberleri: Kavaklı Esnafından Sezer'e Destek Sözü!

Kavaklı Esnafından Sezer'e Destek Sözü!

55 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Kavaklı Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

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Esnaflar Sezer'e büyük ilgiyle yaklaşıp destek sözü verdiler.

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, teşkilat üyeleri ve meclis üyesi adayları ile birlikte Kavaklı Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek hal hatır sordu ve esnaflardan destek istedi. Esnaflar ve caddelerde bulunan vatandaşlar Aday Sezer'e büyük ilgi ve sevgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Esnaflara yapılacak projeler hakkında bilgi veren, onların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, "Halkımızın görüşlerini de alarak hazırladığımız projelerimiz ile sosyal, kültürel ve ticari kalkınmayı sağlayıp, belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getireceğiz. Gölcüğümüzü de daha güzel noktalara taşımak için var gücümüzle hizmet vererek gönülleri kazanacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:55 Kaynak: Bültenler

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