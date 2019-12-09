Son Dakika Haberleri: Kavaklı gençlerden "Ecdada Vefa" gezisi
Son Dakika Güncel Kavaklı gençlerden 'Ecdada Vefa' gezisi - Son Dakika

Kavaklı gençlerden "Ecdada Vefa" gezisi

6 saat önce

Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğünce kuruluş şehri Samsun'dan, kurtuluş şehirleri Bursa, Çanakkale ve İstanbul'a gezi düzenlendiği bildirildi.

Kavaklı gençlerden

Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğünce kuruluş şehri Samsun'dan, kurtuluş şehirleri Bursa, Çanakkale ve İstanbul'a gezi düzenlendiği bildirildi.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafile başkanı Geçlik Lideri Tuncay Coşkun'un koordine ettiği "Ecdada Vefa" kültürel gezi projesine 2 rehber öğretmen ve 45 öğrencinin katıldığını belirtti.

Altıngöz, "İlçemizdeki çeşitli okullardan Gençlik Merkezimize üye 45 öğrencimizin tarihi olayları yerinde görerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenledik. Geziye katılanlar ayrı ayrı okul öğrencisi olduğundan aynı zamanda aralarında tanışma fırsatı da buldular. Güzel bir organizasyon oldu." dedi.

Geziye katılanlardan herhangi bir ücret talep edilmediğini ifade eden Altıngöz, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Çanakkale, Bursa, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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