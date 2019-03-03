Kavaklı Öğrencilerin Oryantiring Başarısı

Kavak
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş
'ta yapılan oryantiring şampiyonasından dereceyle döndü. Okul Müdürü
Yunus Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden Kız B grubu takımının şampiyonada ikinci, Erkek A grubu takımının ise 4. olduğunu söyledi.
Okur, "Okulumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Kurupelit
Kampüsü'nde 8 Şubat'ta düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları oryantiring il birinciliği final müsabakalarında derece yaptığından Türkiye
Oryantiring Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta 2 Mart'ta düzenlenen okullar arası grup şampiyonasına katıldı. Buradan dereceyle döndüler." diye konuştu.
Okur, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Kız B grubu takımı ile Erkek A grubu takımının, 29 Mart'ta Afyon
'da yapılacak Türkiye Oryantiring yarışmasına katılmaya hak kazandığını kaydetti.