Son Dakika Haberleri: Kavaklı Öğrencilerin Oryantiring Başarısı

Kavaklı Öğrencilerin Oryantiring Başarısı

56 dakika önce

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş'ta yapılan oryantiring şampiyonasından dereceyle döndü.

Kavaklı Öğrencilerin Oryantiring Başarısı, System.String[]
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş'ta yapılan oryantiring şampiyonasından dereceyle döndü.

Okul Müdürü Yunus Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden Kız B grubu takımının şampiyonada ikinci, Erkek A grubu takımının ise 4. olduğunu söyledi.

Okur, "Okulumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde 8 Şubat'ta düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları oryantiring il birinciliği final müsabakalarında derece yaptığından Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta 2 Mart'ta düzenlenen okullar arası grup şampiyonasına katıldı. Buradan dereceyle döndüler." diye konuştu.

Okur, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Kız B grubu takımı ile Erkek A grubu takımının, 29 Mart'ta Afyon'da yapılacak Türkiye Oryantiring yarışmasına katılmaya hak kazandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Kavak, Kahramanmaraş, Güncel
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