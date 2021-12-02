Kavaklı sporcu Esma Demir Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda madalya ile döndü - Son Dakika

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Esma Demir memleketi Samsun'un Kavak ilçesine döndü.

Başarı sporcuyu Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şerif Arlı, Bilek Güreşi Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Numan Güvelioğlu, Demir'in yakınları ile Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Bilen ve bir grup öğrenci ve arkadaşı karşıladı.

Kaymakam Saygılı tarafından makamında kabul edilen Demir, spor çalışmaları ve elde ettiği başarılar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Saygılı, Demir'e teşekkür ederek altın hediye etti.

Kaymakam Saygılı, tebrik ettiği Demir'in, Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olduğuna işaret ederek, "Başarılarının devamını diliyorum. Spor elbette çok güzel, Ama bu arada derslerini ihmal etme. Yapacağın bir plan program dahilinde hem sporunu yap, hem de derslerine çalış." dedi.

Esma Demir, Kaymakam Ömer Saygılı'ya yaptığı ziyaretin ardından sırasıyla AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ile Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bakır ve Sarıcaoğlu da Demir'e teşekkür ederek başarılarının devamını dileyip, çeşitli hediyeler verdi.