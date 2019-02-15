Kavaklı Tekvandocu Arslan Demir, Bronz Madalya Kazandı

Kavaklı tekvandocu Arslan Demir, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncülük elde etti.

Kavaklı tekvandocu Arslan Demir, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncülük elde etti.



Kavak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Nazım Demirci, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya 51 ülkeden bin 615 sporcunun katıldığını söyledi.



Arslan Demir'in 63 kiloda tatamiye çıktığını belirten Demirci, "Biraz rahatsızdı ama yine de müsabakalara katılarak üçüncülük de olsa başarı elde etti. Bizi sevindirdi. Kendisini kutluyor ve başarılarının artırılarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti

Nesrin Cavadzade'den Manidar Yılan Göndermesi!

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor