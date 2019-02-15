Son Dakika Haberleri: Kavaklı Tekvandocu Arslan Demir, Bronz Madalya Kazandı

Kavaklı Tekvandocu Arslan Demir, Bronz Madalya Kazandı

1 saat önce

Kavaklı tekvandocu Arslan Demir, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncülük elde etti.

Kavaklı Tekvandocu Arslan Demir, Bronz Madalya Kazandı, System.String[]
Kavaklı tekvandocu Arslan Demir, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncülük elde etti.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Nazım Demirci, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya 51 ülkeden bin 615 sporcunun katıldığını söyledi.

Arslan Demir'in 63 kiloda tatamiye çıktığını belirten Demirci, "Biraz rahatsızdı ama yine de müsabakalara katılarak üçüncülük de olsa başarı elde etti. Bizi sevindirdi. Kendisini kutluyor ve başarılarının artırılarak devam etmesini diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:35 Kaynak: AA

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