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Kavaklı tekvandocu milli takım adına tatamiye çıkacak

10 dakika önce

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü tekvando sporcusu Nazlı Şakar, Balkan Tekvando Şampiyonası için milli takım adına mücadele edecek.

Kavaklı tekvandocu milli takım adına tatamiye çıkacak, System.String[]

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Kavak Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine, Nazlı Şakar'ın Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen gençler tekvando milli takım seçmelerine katıldığını söyledi.

Genç sporcusunun 49 kiloda Türkiye ikincisi olduğunu belirten Demirci, "Sporcumuz 13-15 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına katılma hakkı elde etti." dedi.

Nazım Demirci, Ankara, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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