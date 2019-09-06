Kavaklı tekvandocu milli takım adına tatamiye çıkacak

Kavak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tekvando sporcusu Nazlı Şakar, Balkan Tekvando Şampiyonası için milli takım adına mücadele edecek.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine, Nazlı Şakar'ın Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen gençler tekvando milli takım seçmelerine katıldığını söyledi.

Genç sporcusunun 49 kiloda Türkiye ikincisi olduğunu belirten Demirci, "Sporcumuz 13-15 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına katılma hakkı elde etti." dedi.