Kavaklı tekvandocu milli takım adına yarışacak

Kavak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Oktay Atalay, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edecek.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oktay Atalay'ın 25-26 Eylül tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan milli takım seçmelerine katıldığını söyledi.

Oktay'ın K-44 kategori 61 kiloda rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu belirten Demirci, başarılı sporcunun 31 Ekim'de İtalya'da yapılacak Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacağını kaydetti.