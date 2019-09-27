Son Dakika Haberleri: Kavaklı tekvandocu milli takım adına yarışacak
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Kavaklı tekvandocu milli takım adına yarışacak

5 dakika önce

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Oktay Atalay, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edecek.

Kavaklı tekvandocu milli takım adına yarışacak, System.String[]

Kavak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Oktay Atalay, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edecek.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oktay Atalay'ın 25-26 Eylül tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan milli takım seçmelerine katıldığını söyledi.

Oktay'ın K-44 kategori 61 kiloda rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu belirten Demirci, başarılı sporcunun 31 Ekim'de İtalya'da yapılacak Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacağını kaydetti.

Nazım Demirci, Avrupa, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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