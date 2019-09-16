Son Dakika Haberleri: Kavaklı Tekvandocu Şakar'ın başarısı
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Kavaklı Tekvandocu Şakar'ın başarısı

28 dakika önce

Kavaklı tekvandocu Nazlı Şakar'ın, Balkan Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olduğu bildirildi.

Kavaklı Tekvandocu Şakar'ın başarısı, System.String[]

Kavaklı tekvandocu Nazlı Şakar'ın, Balkan Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olduğu bildirildi.

Kavak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13-15 Eylül tarihinde Bulgaristan'n Sofya şehrinde düzenlenen 21. Balkan Tekvando Şampiyonasında Kavak Gençlik Kulübü Sporcusu Kavak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nazlı Şakar'ın 49 kilogram da gümüş madalyanın sahibi olduğunu söyledi.

Demirci, ayrıca Türkiye Tekvando Genç Milli Takımı'nın 9 altın, 7 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya ile takım halinde birincilik elde ettiğini kaydetti.

Nazım Demirci, Bulgaristan, Kavaklı, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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