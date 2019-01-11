Son Dakika Haberleri: Kavaklı Tekvandocu Türkiye'yi Temsil Edecek

Kavaklı Tekvandocu Türkiye'yi Temsil Edecek

45 dakika önce

Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcularından Oktay Atalay, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldu.

Kavaklı Tekvandocu Türkiye'yi Temsil Edecek, System.String[]
Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcularından Oktay Atalay, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ankara İsmet Iraz Tekvando Salonu'nda Türkiye Tekvando Federasyonunca gerçekleştirilen şampiyonada "kyorugi" ve "poomse" kategorilerindeki müsabakalarda Atalay, rakiplerini mağlup ederek, 61 kiloda şampiyon oldu.

Tekvando antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya kazanan Oktay Atalay'ın 5-7 Şubat'ta Antalya'da yapılacak Para Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Kavak, Türkiye, Güncel
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