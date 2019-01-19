Son Dakika Haberleri: Kavaklı Tekvandocuların Başarısı

Kavaklı Tekvandocuların Başarısı

1 saat önce

Kavaklı tekvandocular, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında bir birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

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Kavaklı tekvandocular, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında bir birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 15-20 Ocak'ta Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katıldıklarını söyledi.

Şampiyonada Aslan Demir'in 63 kiloda Türkiye birincisi, Nazlı Şakar'ın ise 46 kiloda üçüncü olduklarını belirten Demirci, Demir ve Şakar'ın tekvando milli takımıyla Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:16 Kaynak: AA

Türkiye, Kavaklı, Güncel
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