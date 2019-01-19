Kavaklı Tekvandocuların Başarısı
1 saat önce
Kavaklı tekvandocular, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında bir birincilik, bir de üçüncülük elde etti.
Kavaklı
tekvandocular, Türkiye
Gençler Tekvando Şampiyonasında bir birincilik, bir de üçüncülük elde etti.
Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci
, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 15-20 Ocak'ta Konya
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katıldıklarını söyledi.
Şampiyonada Aslan Demir
'in 63 kiloda Türkiye birincisi, Nazlı Şakar'ın ise 46 kiloda üçüncü olduklarını belirten Demirci, Demir ve Şakar'ın tekvando milli takımıyla Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:16 Kaynak: AA
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