Son Dakika Haberleri: Kavaklı Tekvandocuların Başarısı

Kavaklı Tekvandocuların Başarısı

1 saat önce

Kavaklı tekvandocular Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası yarı finalinde bir birincilik, iki üçüncülük elde etti.

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Kavaklı tekvandocular Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası yarı finalinde bir birincilik, iki üçüncülük elde etti.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, Kavaklı tekvandocuların Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 22-24 Mart 2019 tarihlerinde Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası yarı finaline katıldıklarını söyledi.

Yarı finalde Kavak Gençlik Spor Kulübü tekvandocularından Kavak Anadolu Lisesi öğrencileri Kardelen Demir'in 46 kiloda birinci, Nazlı Şakar'ın ise 46 kiloda üçüncü ve Yağmur Seğman'ın da 55 kiloda üçüncü olduğunu belirtti.

Demirci, yarı finalde dereceye giren tekvandocuların 26-28 Nisan 2019 tarihinde Eskişehir de yapılacak Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasına girmeye hak kazandıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:09 Kaynak: AA

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