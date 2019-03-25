Kavaklı Tekvandocuların Başarısı

Kavaklı
tekvandocular Türkiye
Gençler Tekvando Şampiyonası yarı finalinde bir birincilik, iki üçüncülük elde etti.
Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci
, Kavaklı tekvandocuların Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 22-24 Mart 2019 tarihlerinde Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu
'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası yarı finaline katıldıklarını söyledi.
Yarı finalde Kavak Gençlik Spor Kulübü tekvandocularından Kavak Anadolu Lisesi
öğrencileri Kardelen Demir'in 46 kiloda birinci, Nazlı Şakar'ın ise 46 kiloda üçüncü ve Yağmur Seğman'ın da 55 kiloda üçüncü olduğunu belirtti.
Demirci, yarı finalde dereceye giren tekvandocuların 26-28 Nisan 2019 tarihinde Eskişehir
de yapılacak Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasına girmeye hak kazandıklarını kaydetti.