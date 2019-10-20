Kavaklıdere'de kaza: 1 ölü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.



Kavaklıdere Turgut Özal bulvarı üzerinde seyir halinde olan 48 YF 252 plakalı aracın sürücüsü Engin Karabıyık, park halinde olan Tır'a arkadan çarptı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı, trafik ekibi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Engin Karabıyık, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Karabıyık hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. - MUĞLA