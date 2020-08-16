Kavaklıdere'de olağanüstü Covid-19 toplantısı - Son Dakika

Uzun süre korona virüsün hiç görülmediği yerler arasında bulunan Kavaklıdere'de 13 vakanın görülmesi üzerine İlçe Hıfsızsıhha Kurulu toplandı. Buna göre ilçede tüm düğünler yasaklandı, mesire alanları kapatıldı ve pazar giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Kavaklıdere İlçe Hıfsızsıhha Kurulu tarafından Kaymakam Birkan Tatlısöz başkanlığında olağanüstü toplanarak ilçedeki Covid-19 vaka sayılarındaki artışların önlenmesi amacıyla 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere birtakım kararlar alındı. Buna göre ilçede düğün, nişan, sünnet, mevlid gibi etkinlikler ile siyasi parti kongreleri ve STK Genel kurulları ikinci bir emre kadar yasaklandı. Yerküpe piknik alanı ve tüm mesire alanları kapatıldı.

Merkez, Menteşe, Çayboyu ve Çamlıbel semt pazarlarında manav ve gıda satışı yapan esnaf haricindeki giyim, züccaciye, hediyelik eşya satışı yapan esnafların pazarlara girişi yasaklandı. - MUĞLA