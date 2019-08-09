Son Dakika Haberleri: Kavaklıdere'de orman yangını (2)
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Kavaklıdere'de orman yangını (2)

32 dakika önce

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Ganyaş mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 8 helikopter, 9 arazöz ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale etti.
Ekiplere, Ganyaş Yenimahalle'de yaşayan vatandaşlar da yardım etti.
Kısmen kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri de dumandan etkilenenlerin olması ihtimaline karşın bölgede bekletiliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 17.30'da başlayan yangına 17.40'da ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 8 pikap, 8 helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 16 teknik personel, 5 memur, 50 yangın söndürme işçisi, 10 belediye personeli söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
Kavaklıdere, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:53 Kaynak: AA
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