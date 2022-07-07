Edinilen bilgiye göre çatıda ekmek pişirmek için kurulan fırına ait bacanın tutuşması sonucunda başlayan yangın sonrası Abdullah Yılmaz ve Mehmet Yılmaz 'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kavaklıdere'deki çatı yangınında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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