Kavaklıdere'deki çatı yangınında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kavaklıdere'deki çatı yangınında 2 ev kullanılamaz hale geldi

07.07.2022 22:44
Kavaklıdere'deki çatı yangınında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde bir evin çatı bölümünde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde bir evin çatı bölümünde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonrası bölgeye sağlık ekibi, jandarma ve Muğla Büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre çatıda ekmek pişirmek için kurulan fırına ait bacanın tutuşması sonucunda başlayan yangın sonrası Abdullah Yılmaz ve Mehmet Yılmaz'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Jandarma, Çayboyu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavaklıdere'deki çatı yangınında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavaklıdere'deki çatı yangınında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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