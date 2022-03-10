Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
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Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

10.03.2022 22:13
Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Muğla'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde okullar bir günlük kar tatil oldu.

Muğla'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde okullar bir günlük kar tatil oldu.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 11.03.2022 Cuma günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi. - MUĞLA

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Hisarcık, okullar, Muğla, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika


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