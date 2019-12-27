Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika

Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı

6 saat önce

Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, ölümün 83. yıl dönümünde andı.

Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı, System.String[]

Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, ölümün 83. yıl dönümünde andı.


Samsun Kavaklılar Derneği üyeleri, vefatının 83. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın yazarı olan şair Mehmet Akif Ersoy'u yad etti. Dernek salonunda düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, "Mehmet Akif Ersoy vatanseverdi. İstiklal Marşı için kendisine verilen ödülü dahi kabul etmeyerek şehit ailelerine bağışlamıştır. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demiştir. İstiklal Marşımız sanat yönünden de şaheserdir. 10 kıta ve 41 beyitten oluşmaktadır. Çok anlamlıdır. Bu marşta milletimizin sonsuza kadar yaşayacağının inancı vardır. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bölünmeyelim. Bugün burada slayt gösterisinde izledik. İstiklal Marşımız savaş zamanında yazılmıştır. Bu yüzden şairimiz şiirine 'Korkma' diye başlamıştır. Naçizane bendeniz, Edirnekapı'da kabristanını ziyaret ettim. Sizler de ziyaret edin. Çocuklarınıza mutlaka milli değerlerimizi öğretin. Çanakkale şehitliklerini gösterin. Tarihimizi bilsinler, öğrensinler. Bendeniz ilkokul öğretmenliği yaparken İstiklal Marşımızı ezberden söyleyemeyen kişilere karne vermedim. Türkiye haritasını ezbere çizemeyen öğrencimize de vermedim. Öğrettim, öyle verdim. Çocuklarımız artık teknolojinin sayesinde cep telefonları ile dünyayı avuçlarında taşıyorlar. İstedikleri bilgiye ulaşıyorlar. Bu sevindiricidir. Ancak İstiklal Marşımızın anlamını ve ülkemize verdiği mesajı unutmasınlar. Çocuklar geleceğimizdir. Bizler milli konularda gelecek nesli daha duyarlı bir şekilde yetiştirmek zorundayız. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Aktivizme katılımınız için teşekkür eder, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün dönümününden rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

Son Dakika Haberleri
18:51 Bozdağ, beyaza büründü - Son Dakika
18:50 Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Son Dakika
18:50 Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Son Dakika
18:49 Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Son Dakika
18:45 ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:55:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]