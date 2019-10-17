Kavaklılar Derneğinden engellilere destek

Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, yeni kurulan Atakum 55 Engeliler Derneğini ziyaret ederek, "Milli ve ortak değerlerimizin derneğiniz içindeki atölyede resmedilmesi ve bu resimlerin çoğaltılması ile topluma sunulması takdire şayandır" dedi.



Yeni kurulan Atakum 55 Engelliler Derneğini ziyaret ederek konuşma gerçekleştiren Ersin Erge, engellilerin önündeki engelleri kaldırarak bilinçli bir şekilde üretime katılmaları için çaba sarf etmek gerektiğini söyledi. Milli ve ortak değer içeren eserlerin her evde bulunması gerektiğini ifade eden Erge, "Gördüğüm kadarıyla başta Gazi Atatürk olmak üzere, Mevlana, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy gibi büyük değerlerimizi resmetmişsiniz. Bu resimlerin her evde bulunması gerekir. Kitapları da. Çalışmalarınızda Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Türkan Şoray, Barış Manço, Cem Karaca, balerinler, baletleri ve de Samsun spor'un anlamlı logosunu da resmetmişsiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu çalışmalar daha çok olmalı. Bu çalışmaların sonunda ürettiğiniz sanat eserleri Engelliler Haftası'nda büyük bir sergi açarak topluma sunmalısınız. Engellilerimizin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını geçirmelerini diliyorum. Kavaklılar Derneği olarak desteğimiz sizlere tamdır. Sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu



Derneğin amaçlarından bahseden Başkan Elif Murathan ve Başkan Yardımcısı Deniz Bora ise, "Henüz yeni kurulan bir derneğiz. Atakum 55 Engelliler Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği olarak engellilere sosyal faaliyetlerde bulunmak, engellilerimizi topluma kazandırmak; sanat ve spor alanında çalışmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararası aktivitelere katılmak, yardımlarda bulunarak aktiviteleri artırmak, gördüğünüz sanat ürünlerinin üretilmesine yardımcı olmak ve derneğimizdeki engelli üyelerimizle birlikte, toplumun birlik ve beraberliğini güçlü kılmak amacındayız. Nazik ziyaretinize ve katkılarınıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştular. - SAMSUN