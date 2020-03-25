Kaval Kemiği Nedir? Nerededir? Kaval Kemiği Ağrısı, Kırığı ve Tedavisi

Kaval kemiği, ayak bileği ile diz arasında bir bağlantı görevi üstlenmektedir. Diğer kemik gruplarını saran kas dokusu, kaval kemiğinde bulunmamaktadır. Bu sebeple kaval kemiği, darbelere oldukça açık bir alandadır. Bu sebeple de darbelere karşı hassas bir yapıda olup, daha rahat zarar görebilmektedir.

Kaval Kemiği Nedir?

Kaval kemiği, diz eklemine ve ayak bileğine giriş kısımlarında geniş; orta kısımda ise daralan bir yapıya sahiptir. Bu sebeple kemik yapısı prizmoid olarak isimlendirilmektedir. Kemiğin daralan kesimi toplam uzunluğun üçte birine denk gelmektedir.

Kaval Kemiği Nerededir?

Kaval kemiği, Latince Tibia olarak geçmektedir. Fibula kemiği ile beraber diz altından, ayak bileğine kadar uzanmaktadır. Ancak, tibia fibulaya oranla daha iri ve dayanıklıdır. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda kaval kemiğinin vücuttaki görevinin yük taşımak olduğu belirtilmektedir.

Kaval Kemiği Ağrısı

Kaval kemiği ağrısı, kemik üzerinde ve çevresinde meydana gelen ağrı olarak tarif edilmektedir. Farklı sebeplere bağlı olarak gelişen bu ağrıya şişme ve morarma da eşlik edebilmektedir. Bu bölgedeki ağrı akut ya da kronik olarak seyredebilmektedir.

Kaval kemiği ağrılarının altında farklı sebepler yatabilmektedir. Bunlardan başlıcaları kemik kırığı ve kas kramplarıdır. Bunların yanı sıra; meme, akciğer ve prostat gibi bazı kanser türlerinde kaval kemiğine sıçrayan ağrılar ile de karşılaşılabilmektedir. Bu kanserler kemiklere yayılma özelliği taşıdığı için, kaval kemiğini de etkileyebilmektedir. Kemik erimesi, sıvı kaybı, iltihaplı tendon, kılcal damar çatlakları, varis ve sinir zedelenmeleri de kaval kemiği ağrısı olarak tarif edilmektedir.

Kaval kemiğinde meydana gelen ağrılar her zaman hastalık kaynaklı değildir. Uzun süreli koşularda kemiğe fazla yük vermek, egzersiz sonrası kas yorgunluğu ya da aşırı ilaç kullanımı da kaval kemiğindeki ağrıyı tetiklemektedir. Bu ağrılar çoğu zaman elle kemik üzerine baskı uygulandığında ortaya çıkmaktadır.

Kaval Kemiği Kırığı

Kaval kemiği, çevresinde kas dokusu olmadığı için darbe karşısında kırılmaya uygun bir kemiktir. Kaval kemiği kırıkları genellikle; trafik kazası, yüksekten düşme ya da bu bölgeyi sertçe çarpma sonucuna oluşmaktadır. Kayak ve Amerikan futbolu gibi spor dallarıyla uğraşan kişilerde de kaval kemiği kırığı ile sıkça karşılaşılmaktadır.

Kaval Kemiği Kırığı Tedavisi

Kaval kemiği kırığı, muayene ve röntgen ile kolayca teşhis edilebilmektedir. Kırık tedavilerinde;,alçı, sabitleme, fizyoterapi ve ameliyat kullanılmaktadır.