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Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım
7 saat önce
Gezi davasından beraat ettikten sonra 15 Temuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala: Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi ile ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım
Gezi davasından beraat ettikten sonra cezaevi kapısında 15 Temuz soruşturması kapsamında yeniden göz altına alınan ve ardından tutuklanan Osman Kavala internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile ilkinden çok daha hukuksuz biçimde tutuklandığını söyledi.
Kavala açıklamasında şu sözlere yer verdi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:37
Son Dakika 15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan Osman Kavala: Darbenin planlayıcısı olduğum iddiası mantıksızdır Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz Erdoğan'dan "ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna yanıt: İki sistemi de kullanabiliriz BAE'de koronavirüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi