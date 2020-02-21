Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım - Son Dakika
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Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım

7 saat önce

Gezi davasından beraat ettikten sonra 15 Temuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala: Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi ile ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım

Kavala: Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi ile yeniden tutuklandım, System.String[]

Gezi davasından beraat ettikten sonra cezaevi kapısında 15 Temuz soruşturması kapsamında yeniden göz altına alınan ve ardından tutuklanan Osman Kavala internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile ilkinden çok daha hukuksuz biçimde tutuklandığını söyledi.


Kavala açıklamasında şu sözlere yer verdi Açıklaması

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Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:37 
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