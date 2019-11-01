Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup:

Gezi Davası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan işadamı Osman Kavala tutukluluğunun ikinci yılında bir mektup kaleme aldı.



Kendi internet sitesinde yayımladığı mektubunda yargı bağımsızlığının eksikliğine vurgu yapan Kavala, yargı sürecine paralel olarak bir infazın gerçekleştiğini savundu.