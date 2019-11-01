Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup: "Yargılama sürecine paralel bir infaz gerçekleşiyor"
6 saat önce
Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup: "Yargılama sürecine paralel bir infaz gerçekleşiyor"
Gezi Davası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan işadamı Osman Kavala tutukluluğunun ikinci yılında bir mektup kaleme aldı.
Kendi internet sitesinde yayımladığı mektubunda yargı bağımsızlığının eksikliğine vurgu yapan Kavala, yargı sürecine paralel olarak bir infazın gerçekleştiğini savundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:53
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