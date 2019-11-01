Son Dakika Haberleri: Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup: "Yargılama sürecine paralel bir infaz gerçekleşiyor"
Son Dakika Dünya Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup: 'Yargılama sürecine paralel bir infaz gerçekleşiyor'

Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup: "Yargılama sürecine paralel bir infaz gerçekleşiyor"

6 saat önce

Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup: "Yargılama sürecine paralel bir infaz gerçekleşiyor"

Kavala'dan tutukluluğunun 2. yılında mektup:

Gezi Davası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan işadamı Osman Kavala tutukluluğunun ikinci yılında bir mektup kaleme aldı.


Kendi internet sitesinde yayımladığı mektubunda yargı bağımsızlığının eksikliğine vurgu yapan Kavala, yargı sürecine paralel olarak bir infazın gerçekleştiğini savundu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:53 
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