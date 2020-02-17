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Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?'
7 saat önce
Gezi davasının altıncı duruşması 18 Şubat'ta Silivri’de görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu
Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanan Osman Kavala'nın 18 Şubat'ta altıncı duruşması görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
Yarın yapılacak duruşmada sanıkların savunmaları alınacak. Duruşma öncesi Twitter'da bazı gazeteci, siyasetçi ve kurumlar, yargılananlara destek mesajları paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:19
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