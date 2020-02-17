Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?' - Son Dakika Dünya

Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?'

7 saat önce

Gezi davasının altıncı duruşması 18 Şubat'ta Silivri’de görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu

Kavala davasında 6. celse öncesi eşi Ayşe Buğra: 'Neden tutuklu yargılandığını öğrenmek istiyoruz?', System.String[]

Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanan Osman Kavala'nın 18 Şubat'ta altıncı duruşması görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.


Yarın yapılacak duruşmada sanıkların savunmaları alınacak. Duruşma öncesi Twitter'da bazı gazeteci, siyasetçi ve kurumlar, yargılananlara destek mesajları paylaştı.

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Osman Kavala, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:19 
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