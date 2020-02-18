Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı - Son Dakika Dünya

Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı

7 saat önce

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı 7'si firari 16 sanıklı davanın yedinci duruşması başladı.

Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı, System.String[]

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı 7'si firari 16 sanıklı davanın yedinci duruşması başladı.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Osman Kavala, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Gezi Parkı davası yorumu: Sevinçliyiz Gezi davasındaki beraat kararına Mustafa Varank'tan sert tepki: Apaçık bir ihanettir Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:50:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi Parkı davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]