Kavallar Caddesi'nde kanalizasyon çalışması
2 saat önce
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde yeni kanalizasyon hattı oluşturmak üzere çalışmalara başlandı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından Aladağ
Mahallesi Kavallar Caddesi'nde yeni kanalizasyon hattı oluşturmak üzere çalışmalara başlandı.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, yapılan çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde bulunan yeni yerleşim alanları için yeni kanalizasyon hattı çalışmaları başladı. Eski usul kanalizasyon hatları sebebiyle vatandaşlarımız zaman zaman mağduriyet yaşamaktaydı. Yaptığımız bu çalışma ile atık suların en temiz şekilde tahliyesi sağlanacaktır. Çalışmalarda görevli personelimize teşekkür ediyor, kolaylık diliyorum" dedi. - BARTIN
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