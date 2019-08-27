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Kavallar Caddesi'nde kanalizasyon çalışması

43 dakika önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde yapımı tamamlanan Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kavallar Caddesi'nde kanalizasyon çalışması, System.String[]

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde yapımı tamamlanan Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına devam ediyor.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yapılan çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Okullarımızda belediyemize ihtiyaç duyulan her konuda gereken çalışmayı yaparak eğitimi desteklemeye devam ediyoruz. Bu güne kadar okullarımıza bahçelerinin sıcak asfaltla düzenlenmesi, yol ve kaldırımlarının düzenlenmesi, spor, oyun ve dinlenme alanları oluşturulması gibi hizmetler verdik. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'ne yeni yapılan Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına devam ediyor. Bundan sonrada üzerimize düşen her konuda gerekeni yaparak eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Endüstri Meslek Lisesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Aladağ, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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