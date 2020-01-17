Kavanoz içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kavanoz içinde uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda moloz yığınları arasında saklanmış kavanoz içerisinde 214 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kavanoz içinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda moloz yığınları arasında saklanmış kavanoz içerisinde 214 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari faaliyet neticesinde G.M.G. isimli şahsın Parmakören Mahallesi'nde kubar esrar maddesini moloz yığınlarının altına sakladığı bilgisi alındı. Harekete geçen güvenlik güçleri Parmakören Mahallesi yol girişine 600-700 metre mesafedeki karlı bölgede narkotik köpeği Mola ile yaptığı arama neticesinde plastik kavanoz içerisinde 214 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili G.M.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak gerekli işlemlere başlandı.

(Hüseyin Efe/İHA)

Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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