Son Dakika Haberleri: Kavanoz kapakları internette 3 TL 95 kuruştan satılıyor
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Kavanoz kapakları internette 3 TL 95 kuruştan satılıyor

39 dakika önce

Piyasada rağbet gördüğü için esnafta kalmayan kavanoz kapakları, internet sitelerinde tanesi 3 TL 95 kuruştan satılıyor.

Kavanoz kapakları internette 3 TL 95 kuruştan satılıyor, System.String[]

Piyasada rağbet gördüğü için esnafta kalmayan kavanoz kapakları, internet sitelerinde tanesi 3 TL 95 kuruştan satılıyor.


Domates fiyatlarının düşmesi ve insanların kış mevsimi için konserve yapması kavanoz kapaklarının da fiyatlarının artmasına neden oldu. İstanbul başta olmak üzere büyük illerde kavanoz kapağı sıkıntısı yaşanırken, bu fırsatı uyanıklığa çeviren bazı satıcılar internet üzerinden kavanoz kapaklarını tanesi 3 TL 95 kuruştan satıyor.


Esnafta ise kapakların 40 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığı öğrenildi. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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