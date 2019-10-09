Son Dakika Haberleri: Kavanoza saklayıp toprağa gömülü 250 gram skunt ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kavanoza saklayıp toprağa gömülü 250 gram skunt ele geçirildi

Kavanoza saklayıp toprağa gömülü 250 gram skunt ele geçirildi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları baskında kavanoz ile toprağa gömülü halde 250 gram skunk ele geçirildi.

Kavanoza saklayıp toprağa gömülü 250 gram skunt ele geçirildi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları baskında kavanoz ile toprağa gömülü halde 250 gram skunk ele geçirildi.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Düzce merkez Akpınar mahallesinde Jandarmaya bağlı KOM şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde K. T.'nin evinin bahçesinde skunk maddesi bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada evinin bahçesinde konserve kavanozu ile toprağa gömülü halde 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yapılan araştırma neticesinde uyuşturucu maddenin K. T. ve oğlu Ö. T'ye ait olduğu, şüpheli şahısların ayrıca başka bir suçtan tutuklandıkları K. T.'nin cezaevinde rahatsızlanarak vefat ettiği, oğlu Ö. T'nin halen tutuklu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda devam etmektedir" denildi. - DÜZCE

Jandarma, Akpınar, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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