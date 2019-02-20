Kavanozdan Büyülü Fener Yapımı | Kendin Yap
14 dakika önce
Eski cam kavanozları geri dönüştürmenin en büyülü hali. Çok az malzemeyle cam kavanozları fenere veya gece lambasına dönüştürebilirsiniz.
Eski cam kavanozları geri dönüştürmenin en büyülü hali. Çok az malzemeyle cam kavanozları fenere veya gece lambasına dönüştürebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:37 Kaynak: Youtube
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