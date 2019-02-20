Son Dakika Haberleri: Kavanozdan Büyülü Fener Yapımı | Kendin Yap

Kavanozdan Büyülü Fener Yapımı | Kendin Yap

14 dakika önce

Eski cam kavanozları geri dönüştürmenin en büyülü hali. Çok az malzemeyle cam kavanozları fenere veya gece lambasına dönüştürebilirsiniz.

Eski cam kavanozları geri dönüştürmenin en büyülü hali. Çok az malzemeyle cam kavanozları fenere veya gece lambasına dönüştürebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:37 Kaynak: Youtube

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