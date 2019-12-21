Kavas: "Türkiye 'sorumluluk' hedefiyle Afrika'da" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavas: 'Türkiye 'sorumluluk' hedefiyle Afrika'da' - Son Dakika

Kavas: "Türkiye 'sorumluluk' hedefiyle Afrika'da"

6 saat önce

Eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye'nin sömürgeci devletlerin aksine sömürmek için değil, "sorumluluk" hedefiyle Afrika'da olduğunu söyledi.

Kavas:

Eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye'nin sömürgeci devletlerin aksine sömürmek için değil, "sorumluluk" hedefiyle Afrika'da olduğunu söyledi.


Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Sanat Merkezinde Afrika'da Bilim Geleneği konulu konferans gerçekleştirildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı ve eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın konuşmacı olarak katıldığı Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi Yılı münasebetiyle Afrika'da Bilim Geleneği konulu konferans yapıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın açılış konuşmasıyla başladı.


Katılımın yoğun olduğu konferansta Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika'da bilim geleneğinden, Osmanlı Devleti'nin Afrika'ya verdiği katkıdan ve orada yapmış olduğu faaliyetlerden bahsederek bakış açımızı farklılaştırmamız gerektiğini ortaya koydu. Kavas, Afrika ülkelerinin zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen ekonomik yönden zayıf olduklarını ifade etti.


Türkiye'nin Afrika'da neden olması gerektiğine de değinen Kavas, Türkiye'nin sömürgeci devletlerin aksine sömürmek için değil, "sorumluluk" hedefiyle Afrika'da olduğunu belirtti. Kavas, tarihsel süreçte Avrupa'nın kısıtlı imkanlara sahip olduğunu ve bu coğrafyadan çıkabilmek, zengin doğal kaynaklara sahip olmak için Afrika'ya yöneldiğini ancak karşılarında Osmanlı Devleti'ni bulduğunu ve Osmanlı'nın orada bulunuş amacının da oradaki insanları diğer devletlerden korumak olduğunu dile getirdi.


"Daha fazla birliktelik olmalı"


İngiliz Neville Chittick adlı bir araştırmacının Afrika'nın bir ucunda unutulan tarihi ticaret şehri Kilve'ye ömrünü tahsis edip iki devasa cilt halinde Kilwa An Islamic Trading City on The East African Coast adlı eserini yayınladığını ve günümüzde Çin, Rusya ve birçok Avrupa ülkesinin Afrika'daki etkisinin giderek artırdığını da dikkat çeken Kavas, Türkiye'nin çok köklü bağları bulunan Afrika ile akademik ve eğitim alanında daha fazla birlikteliğinin ve çalışmalarının olması gerektiğini vurguladı.


Program Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın, eski Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas'a, günün anısına hediye takdim etmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Ahmet Kavas, Türkiye, Afrika, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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