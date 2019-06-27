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Kavasoğlu'ndan Bornova açıklaması

1 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor'la anlaştığı iddia edilen antrenör Aclan Kavasoğlu, iddiaları yalanladı.

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TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor'la anlaştığı iddia edilen antrenör Aclan Kavasoğlu, iddiaları yalanladı. Bornava temsilcisiyle bir görüşme yapmadığını belirten Kavasoğlu, "Bu iddiaların, takımı geçmişte Süper Lig'e çıkaran antrenör olduğum için ortaya atıldığını düşünüyorum. Ancak Bornova Belediyespor'la herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
süper lig, basketbol, bornova, Spor
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