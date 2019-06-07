Son Dakika Haberleri: Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ
Son Dakika Güncel Haber

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ

30 dakika önce

Babaeski ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde 94'üncüsü düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ, System.String[]
Babaeski ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde 94'üncüsü düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi.
Büyükkarıştıran Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınında ki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.
Yarış öncesi bir at bakıcının elinden kaçarak belde meydanına doğru koştu. İngiliz ve Arap atlarının katılımı ile 2 kategoride 4 yarış düzenlenen etkinlik renki görüntülere sahne oldu. Koşu sırasında bazı atlar sakatlanırken, yarışa devam edemediler. Bir jokey ise yarış startı verildiği sırada atın üzerinden düştü.
2200 metre İngiliz koşularında Kadir Ünsal Uysal ile Mustafa Kılıçarslan, 2400 metre ingiliz koşusunda İbrahim Can Keskince, 2200 Arap atları koşusunda Erhan Erkene birinci oldu.
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların ilgiyle izlendiğini söyledi.
Yarışlara katılan at sahiplerine teşekkür ederin Çölgeçen, bu yıl koşulara yaklaşık 20 atın katıldığını belirtti.
Organizasyonun renkli görüntülere sahne olduğunu dile getiren Çölgeçen, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin gün boyu devam edeceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:43 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok Binali Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den tepki: Baştan sona yanlış "8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 14:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]