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Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ

10 dakika önce

Kırklareli'de düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, "Minik-1" boydaki müsabakalarla başladı.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ, System.String[]
Kırklareli'de düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, "Minik-1" boydaki müsabakalarla başladı.
Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi'nce Büyükmandıra Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 350 güreşçi mücadele edecek. Müsabakalar 13 ayrı boyda gerçekleştirilecek.
Başpehlivanlık güreşlerinde 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, başpehlivanlardan Ali Gürbüz ve İsmail Balaban ile 32 başpehlivan mücadele edecek.
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşler öncesinde yaptığı konuşmada, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin 94 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Çölgeçen, "Kültürel mirasımız ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerimizin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması ve gençlerimizin hak ettiği ilgiyi görmesi açısından güreş etkinlikleri çok önemlidir." diye konuştu.
Öte yandan etkinlikler kapsamında at yarışları düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Babaeski, Büyükmandıra, Kırklareli, Spor
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