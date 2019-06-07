Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri
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Kırklareli'de düzenlenen 94. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:35 Kaynak: AA
'de düzenlenen 94. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz
kazandı. Babaeski
ilçesine bağlı Büyükmandıra
Belediyesince Büyükmandıra Şehir Stadı'nda yapılan güreşlerde 350 sporcu mücadele etti.
Finalde Furkan Durmuş Altın
ile karşılaşan Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti. AK Parti
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, Ali Gürbüz'e kupasını verdi.
Güreşlerde Orhan Okulu ve İsmail Balaban
da mücadele etti.
Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen
, ilçenin pehlivanlar diyarı olduğunu, etkinliğin de 94 yıldır düzenlendiğini söyledi.
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