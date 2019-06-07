Son Dakika Haberleri: Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri
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Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri

1 saat önce

Kırklareli'de düzenlenen 94. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, System.String[]
Kırklareli'de düzenlenen 94. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince Büyükmandıra Şehir Stadı'nda yapılan güreşlerde 350 sporcu mücadele etti.
Finalde Furkan Durmuş Altın ile karşılaşan Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ali Gürbüz'e kupasını verdi.
Güreşlerde Orhan Okulu ve İsmail Balaban da mücadele etti.
Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, ilçenin pehlivanlar diyarı olduğunu, etkinliğin de 94 yıldır düzenlendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:35 Kaynak: AA
Babaeski, Büyükmandıra, Kırklareli, Ali Gürbüz, Spor
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