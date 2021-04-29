Kavcıoğlu: "Baz senaryomuzda nisan ayı enflasyon verisinin zirveyi oluşturacağını, bu aydan sonra enflsyonun aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz."
29.04.2021 11:25
Kavcıoğlu: "Baz senaryomuzda nisan ayı enflasyon verisinin zirveyi oluşturacağını, bu aydan sonra enflsyonun aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz.
Kavcıoğlu: "Baz senaryomuzda nisan ayı enflasyon verisinin zirveyi oluşturacağını, bu aydan sonra enflsyonun aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz."
Enflasyon, Nisan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kavcıoğlu: 'Baz senaryomuzda nisan ayı enflasyon verisinin zirveyi oluşturacağını, bu aydan sonra enflsyonun aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz.' - Son Dakika Ekonomi
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