Kavcıoğlu: "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız." - Son Dakika

Sabah gazetesi muhabiri Hazal Ateş'in soru sorması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması

Ankara Radyosu muhabiri Salih Akıcı'nın soru sorması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması

Milat Gazetesi muhabir Neşat Gündoğdu'nun soru sorması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.(12)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(TL mevduatına stopaj indiriminin uzatılması) Hazine ve Maliye Bakanımızla görüştük, olumlu bir şey bekliyoruz. Önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız."