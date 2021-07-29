Sabah gazetesi muhabiri Hazal Ateş'in soru sorması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması
Ankara Radyosu muhabiri Salih Akıcı'nın soru sorması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması
Milat Gazetesi muhabir Neşat Gündoğdu'nun soru sorması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.(12)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(TL mevduatına stopaj indiriminin uzatılması) Hazine ve Maliye Bakanımızla görüştük, olumlu bir şey bekliyoruz. Önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kavcıoğlu: 'Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız.' - Son Dakika