Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."
30.03.2021 14:49
Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor.
Kavcıoğlu: "İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor."
Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kavcıoğlu: 'İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor.' - Son Dakika Ekonomi
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