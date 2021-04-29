Merkez Bankası Başkanı Kavacıoğlu enflasyon raporunu açıklıyor
29.04.2021 10:48
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz.
İktisadi faaliyetteki güçlü seyre rağmen istihdam artışının büyümenin gerisinde kaldığı ve işsizlik oranlarının yüksek düzeylerini koruduğu görülmektedir."
İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması ve bunun sürekliliği sağlıklı bir dış denge ve makro finansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir."
(İHA)
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