Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli - Son Dakika
Üye Girişi

Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli

01.04.2022 14:13
Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Konya Sanayi Odası üyesi sanayicilerle çevrim içi düzenlenen 'Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi İstişare Toplantısı'na katıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, kentin, 11 organize sanayi bölgesi, 80'e yakın sanayi sitesi ve diğer üretim tesisleriyle sanayi şehri olduğunu söyledi. Konyalı sanayicilerin 80'in üzerinde sektörde üretim yaptığını kaydeden Kütükcü, "Üretimde, düşük teknolojiden hızla uzaklaşan, yüzde 45,7 payla orta-yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi altyapısına sahibiz. Son 10 yılda ihracatımızı 2,5 kata yakın artırarak, geçtiğimiz yıl 2 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yılı da yeni bir rekorla tamamlayacağız. Ayrıca 2 bin 990 ihracatçı firmamızla 187 ülkeye ihracat yapıyoruz. Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışlarından dolayı ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var" diye konuştu.

'FİYAT İSTİKRARI, CARİ DENGEYLE SAĞLANABİLECEK'Şahap Kavcıoğlu da enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Kavcıoğlu, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari dengeyle sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi.Ekonomik modelin iyileşebilmesi için Türk lirası kredilerinin önemli olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomi modelinin işleyebilmesi için finansa erişimde uzun vadeli TL kredilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm politikamızı buna göre oluşturduk. İş dünyamıza, yüzde 9 ile ihracat artışı veya ithal ikamesi sağlayacak yatırımlar için bankalar aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Bu kredilere firmaların erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ihracatı, ithalatı, borçlanması, bütçe açığı, reel sektörün döviz borcu konularında kendi alanımızdaki ülkelerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunda Konya'nın da çok büyük payı var. Konya, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracatıyla büyük katkı sunuyor. Şehrin OSB'lerini, fabrikalarını gezmiş biri olarak bunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.

?


Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli
Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli
YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Savcı Kiraz'ın 7. ölüm yıl dönümünde 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmi gösterildi Son dakika haberi! Savcı Kiraz'ın 7. ölüm yıl dönümünde 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmi gösterildi Bir kadının otelde boğularak öldürülmesine ilişkin davada sanık müebbet hapisle cezalandırıldı Bir kadının otelde boğularak öldürülmesine ilişkin davada sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Cumhuriyet, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement