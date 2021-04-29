Kavcıoğlu: "Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici...
29.04.2021 11:11
Kavcıoğlu: "Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.
Kavcıoğlu: "Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir."
Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kavcıoğlu: 'Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Galatasaray'da koronavirüse yalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor