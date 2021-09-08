Kavcıoğlu: "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi toplantısında konuştu. (3)

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