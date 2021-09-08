Kavcıoğlu: "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi toplantısında konuştu. (3)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."
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