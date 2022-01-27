Kavcıoğlu: "Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz" - Son Dakika

Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (3)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz."
Kaynak: AA
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