Kavcıoğlu: "Yılın üçüncü çeyreğinin sonu ve son çeyreğinde enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçeceğini düşünüyoruz" - Son Dakika

Kavcıoğlu: "Yılın üçüncü çeyreğinin sonu ve son çeyreğinde enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçeceğini düşünüyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkan Şahap Kavcıoğlu 'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6)

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