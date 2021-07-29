Kavcıoğlu: "Yılın üçüncü çeyreğinin sonu ve son çeyreğinde enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçeceğini düşünüyoruz" - Son Dakika

Gazetecilerin soru sorması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6)
Kavcıoğlu: "Yılın üçüncü çeyreğinin sonu ve son çeyreğinde enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçeceğini düşünüyoruz."
Kaynak: AA
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