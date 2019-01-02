Kavga: 1 Yaralı - Bolu

Bolu'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Bolu'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Börekciler Sokak'ta F.Ü. ile aralarında husumet olduğu belirtilen C.A.A.(18), İ.E.(21) ve E.S.B.(20) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi sonucu 3 kişi F.Ü'yü darbetti.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Bu arada kavgada yaralanan F.Ü'nün babası da olay yerine geldi.



Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralı, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.

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