Son Dakika Haberleri: Kavga: 1 Yaralı - Bolu

Kavga: 1 Yaralı - Bolu

2 saat önce

Bolu'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Kavga: 1 Yaralı - Bolu, System.String[]
Bolu'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Börekciler Sokak'ta F.Ü. ile aralarında husumet olduğu belirtilen C.A.A.(18), İ.E.(21) ve E.S.B.(20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu 3 kişi F.Ü'yü darbetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada kavgada yaralanan F.Ü'nün babası da olay yerine geldi.

Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralı, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Polis, Bolu, Güncel
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