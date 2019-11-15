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Kavga anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

BURSA'da yaşayan Özgür A. (32), husumetlisi Zekeriya K. (35) tarafından dövülerek, hastanelik edildi.

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BURSA'da yaşayan Özgür A. (32), husumetlisi Zekeriya K. (35) tarafından dövülerek, hastanelik edildi. Kavga anı, güvenlik kameraları tarafından  görüntülendi.

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Özgür A. ve aralarında husumet bulunan Zekeriya K., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Zekeriya K., yanında bulunan masatla, Özgür A.'ya saldırdı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle sonlandı. Yaralanan Özgür A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kavga anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Zekeriya K.'yi  yakalamak için soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:20 Kaynak: DHA
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