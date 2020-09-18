Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarına bile aldırış etmediler - Son Dakika

Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarına bile aldırış etmediler

İki grup arasında çıkan kavgada sopalar konuştu

Kavga sırasında bir gence otomobil çarpması, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'da iki grup arasında sokak ortasındaki çıkan kavga ırasında gruptan bir gence otomobil çarptı. Gruptakiler ise kaza sonrası yaralanarak yere yığılan gence aldırış etmeden kavgaya devam etti. O anlarsa vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Antalya'da Konyaaltı Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında sebebi henüz belirlenememeyen kavga çıktı. Polis, gruptakilere biber gazıyla ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kavga eden gruptan bir genç yola fırlayarak yere düştü. Düştüğü yerden kalkmaya çalışan gence ise caddeden geçen bir otomobilin çarptı. Genç adam çarpmanın etkisiyle yere yığılırken kavga eden gruptakiler ise kazada yaralanan ve yerde yatan gencin durumuna aldırış etmeden kavgaya devam etti. Görüntülerde ayrıca bir kişin karşısındakine sopayla saldırdığı, polisin ise biber gazıyla müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Kavga, polisin müdahalesi sonucu sona erdi.