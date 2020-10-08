Kavga aşkı bitirdi - Son Dakika

Kavga aşkı bitirdi

08.10.2020 20:59
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Eda Taşpınar Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti...

Tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Çukur dizisinin Remzi'si Çağrı Atakan'ın sevgilisi Eda Taşpınar'la gittikleri mekanda laf atan hayranlarını dövdüğü iddiaları bugün gündeme bomba gibi düşmüştü. Kavga olayının yansıtıldığı gibi olmadığı Çağrı Atakan'ın sevgilisi Eda Taşpınar'ın yakın arkadaşı ile kavga ettiği ortaya çıktı. Çeşme'de başlayan aşkları doludizgin devam eden ikili, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ile Ortaköy'de bir gece kulübüne gittiler. İddiaya göre keyifli başlayan gece ise olaylı bitti. Çağrı Atakan masada bulunan Eda Taşpınar'ın çocukluk arkadaşı ile gece sonunda tartıştı ve olay bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren mekan görevlileri ile Eda Taşpınar kavgayı güçlükle yatıştırdı. Taşpınar olay sonrası çocukluk arkadaşı ile mekandan hızla uzaklaştı. Eda Taşpınar'ın yaşanan bu kavga olayı sonrası Çağrı Atakan'ı terk ettiği öğrenildi.& ;

Kavga aşkı bitirdi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kavga aşkı bitirdi - Son Dakika Magazin

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