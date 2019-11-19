Son Dakika Haberleri: Kavga ayırırken hayatını kaybeden Ayrım son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yaşam Kavga ayırırken hayatını kaybeden Ayrım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kavga ayırırken hayatını kaybeden Ayrım son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Eskişehir otogarında bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Vahit Ayrım son yolculuğuna uğurlandı.

Kavga ayırırken hayatını kaybeden Ayrım son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Eskişehir otogarında bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Vahit Ayrım son yolculuğuna uğurlandı.


Bilet parasının iade edilmesini isteyen iki üniversite öğrencisi ile firma yetkilisi arasında tarışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, firma yetkilisi Ahmet Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla öğrencilere saldırmaya çalışmıştı. Bu arada kavgayı ayırmak isteyen başka bir firmanın görevlisi Vahit Ayrım ise, olay anında kalbine aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetmişti. Odunpazarında bulunan Tiryakizade Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Ayrım, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Ayrım'ın cenazesine oğulları Volkan ve Cihan Ayrım'ın yanı sıra, ailesi, akrabaları, yakın dostları ve iş arkadaşları katıldı. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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