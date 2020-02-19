Kavga bahanesiyle aracını çalmaya çalıştılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavga bahanesiyle aracını çalmaya çalıştılar - Son Dakika

Kavga bahanesiyle aracını çalmaya çalıştılar

6 saat önce

Tekirdağ'da yaşanan hırsızlık olayında bir grup, tartışma bahanesiyle önünü kestikleri bir otobilin şoförünü darp ederek aracı çalmaya çalıştı.

Kavga bahanesiyle aracını çalmaya çalıştılar, System.String[]

Tekirdağ'da yaşanan hırsızlık olayında bir grup, tartışma bahanesiyle önünü kestikleri bir otobilin şoförünü darp ederek aracı çalmaya çalıştı. Kavgayla sonuçlanan olayda 9 kişi gözaltına alındı.


İlginç olay Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. isimli bir kişi otomobili ile ilerlerken tanımadığı bir araç önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan M.T. otomobilini sağa çekip aşağı indi. Diğer otomobilden inen Y.Ö.G., İ.Ş., G.D., M.A. ve G.K. isimli 5 şüpheli M.T.'nin üzerine yürüyerek kendisinden parasını ve arabasının anahtarlarını istedi. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönerken, şans eseri olay yerine gelen M.T.'nin akrabaları U.T., Y.K. ve E.A. de kavgaya dahil oldu. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri iki tarafı da ayırarak gözaltına aldı. M.T.'nin önünü kesen 5 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:37 Kaynak: İHA
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