Kavga bahanesiyle aracını çalmaya çalıştılar - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşanan hırsızlık olayında bir grup, tartışma bahanesiyle önünü kestikleri bir otobilin şoförünü darp ederek aracı çalmaya çalıştı. Kavgayla sonuçlanan olayda 9 kişi gözaltına alındı.



İlginç olay Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. isimli bir kişi otomobili ile ilerlerken tanımadığı bir araç önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan M.T. otomobilini sağa çekip aşağı indi. Diğer otomobilden inen Y.Ö.G., İ.Ş., G.D., M.A. ve G.K. isimli 5 şüpheli M.T.'nin üzerine yürüyerek kendisinden parasını ve arabasının anahtarlarını istedi. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönerken, şans eseri olay yerine gelen M.T.'nin akrabaları U.T., Y.K. ve E.A. de kavgaya dahil oldu. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri iki tarafı da ayırarak gözaltına aldı. M.T.'nin önünü kesen 5 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ