Kavga eden 10 gence 31 bin 500 lira sosyal mesafe cezası - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, kavga eden 10 gence sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.

Kozlu ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 grup arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hafif yaralanan 3 kişi götürüldükleri hastanede taburcu edildi.Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavgaya karıştığı tespit edilen 10 genci yakalayarak, karakola götürdü. Haklarında adli işlem başlatılan E.B.(16), A.D.(16), A.D.(18), U.D.(15), M.İ.(16), G.T.(15), B.G.(14), O.A.(16), E.K.(16) ve O.K. (23) adlı gençlere, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.